Manchester United-supporteren vil ikke klippe seg før laget hans oppnår fem seire på rad

HQ

Manchester United har forbedret seg betraktelig etter at manager Rúben Amorim og Darren Fletcher forlot klubben, og den nye vaktmesteren Michael Carrick er fortsatt ubeseiret.

Benjamin Sesko reddet et poeng i 1-1-kampen mot West Ham United i Premier League mandag: Forrige gang United tapte i Premier League var mot Aston Villa 21. desember. Siden den gang har det blitt uavgjort mot Leeds United og Burnley, og seire mot Fulham og, bemerkelsesverdig nok, serielederne Arsenal og Manchester City.

Det betyr ni kamper uten tap i Premier League, og fem kamper uten tap totalt, siden 2-1-tapet mot Brighton i FA-cupen, da Manchester United ikke hadde noen annen konkurranse enn Premier League. Rekken med fire seire på rad (City, Arsenal, Fulham og Tottenham) ble imidlertid brutt med uavgjort mot West Ham... og Frank Ilett, også kjent som The United Strand, må vente enda lenger på en hårklipp.

Denne innholdsskaperen, som var lei av Manchester Uniteds sportslige tilbakegang, sa i en video 5. oktober 2024 at han ikke ville klippe håret sitt igjen før Manchester United vant fem kamper på rad. Etter 493 dager kom Ilett nærmere enn noen gang denne uken, men 1-1-kampen betyr at ventetiden fortsetter ... mens Ilett vokser i antall følgere (2,3 millioner), abonnenter og til og med sponsoravtaler.

Som BBC påpeker, var forrige gang United klarte fem strake seire mellom januar og februar 2024. "Jeg startet dette med å tro at det bare var en formsvikt, spesielt ettersom United hadde vunnet FA-cupen i mai. Jeg var ikke klar over at det faktisk kunne bli verre og fortsette så lenge" sier Ilett.

Manchester Uniteds lengste periode uten fem strake seire varte visstnok i 902 dager i 1999. Med bare elleve runder igjen av Premier League, og ingen andre turneringer, tror du Frank Ilett vil klippe seg denne sesongen?