Manchester United synker i Europa League-finalen, Tottenham vinner med selvmål

I Europa League-finalen i Bilbao møtte de to dårligste finalistene noensinne i et europeisk mesterskap (16. og 17. plass i Premier League, de siste lagene før nedrykk). Det var derfor naturlig at kampen endte som den gjorde, med bare ett mål, og det var et selvmål. Selv om det offisielt ble tilskrevet Brennan Johnson, viser repriser at målet traff en Manchester United-spiller på brystet (eller armen).

I andre omgang beskyttet Tottenham Hotspur det ganske stygge målet som en skatt, og til tross for at Manchester United hadde gode intensjoner, manglet de ideer og taktisk spill, og til tross for dominans (73% ballbesittelse, 16 skudd og 6 på mål mot 3 skudd for Tottenham) var det få klare sjanser.

Manchester United kommer ikke til å spille i noen UEFA-turnering neste år, en skam for en av de viktigste fotballklubbene noensinne, mens Tottenham Hotspur løfter sitt første trofé på 17 år, etter ligacupen i 2008. Ange Postecoglou fortsatte tradisjonen med å alltid vinne en tittel i sin andre sesong, mens Ruben Amorim ikke har noen palliativer for å rettferdiggjøre Uniteds dårligste sesong noensinne.