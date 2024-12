Manchester United-treneren er flau og sier nedrykk er en reell mulighet

HQ

Manchester United klarer ikke å komme seg på beina igjen. De klarte det ikke med Erik ten Hag, og det skjer i hvert fall ikke med Ruben Amorim, til tross for tidlige glimt av håp i portugiserens første kamper (4-0 mot Everton, 3-2 mot Bodø/Glimt i Europa League). Årets siste kamp, og midtveis i Premier League, ble det tredje strake nederlaget, 2-0 mot Newcastle.

Manchester United ligger nå på 14. plass, mye nærmere nedrykksplassene (18-20) enn UEFA-plasser (1-5). For første gang på lenge vurderer Manchester United-fansen nedrykk som en reell mulighet. Amorim sier i hvert fall at "jeg tror det er en mulighet", og at de må være tydelige overfor fansen, på spørsmål fra BBC Sport.

Amorim innrømmet at "det er også min feil. Laget forbedrer seg ikke. Det er litt fortapt i dette øyeblikket og det er litt pinlig å være Manchester United-trener og tape mange kamper. Jeg tror folk er lei av unnskyldninger i denne klubben. Denne klubben trenger et sjokk."

Kanskje trenger klubben forsterkninger, men med den delikate økonomiske situasjonen, som ville forverret seg dramatisk dersom de skulle rykke ned til League One (usannsynlig, men mulig) eller bli utelatt fra europeiske turneringer som Champions League neste år (nesten garantert), ville situasjonen blitt enda verre. Det er en catch-22-situasjon.

For å sette krisen i perspektiv, for idrettshistorikere har statistikk for alt, var forrige gang Manchester United rykket ned til andredivisjon for 50 år siden, i 1973-74-sesongen. Med seks tapte kamper bare i desember er det den tredje dårligste måneden i historien (etter april 1926 og september 1930). De har også sluppet inn 18 mål denne måneden, noe som ikke hadde skjedd siden 1964.