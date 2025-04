Manchester Uniteds forsvarsspiller Victor Lindelöf forlot kampen sist torsdag på grunn av at sønnen hans var utsatt for en alvorlig ulykke

HQ

Forrige torsdag, i Europa League-kampen mot Lyon som Manchester United vant heroisk med tre mål på overtid, forsvant den svenske forsvarsspilleren Victor Nilsson Lindelöf fra Old Trafford i pausen. Han satt på benken, men fraværet hans var likevel notorisk, og trener Ruben Amorim sa ganske enkelt at han hadde gått på grunn av personlige årsaker.

Nå har Victors kone, Maja Nilsson Lindelöf, avslørt hva som skjedde: Deres tre år gamle sønn var utsatt for en alvorlig ulykke. En time før kampstart falt han ned i glasstrappen deres. Pannen hans skal ha blitt "delt i to deler", og han måtte gjennom en plastisk operasjon for å fikse pannen. Etter to dager på sykehuset ble Francis utskrevet, og bortsett fra et stort arr kommer han til å bli bra igjen.

"Han er en viking. Han er tilbake til normalen. Alle har vært så bekymret, men han fortsetter livet som om ingenting har skjedd", sier Maja til Daily Mirror.