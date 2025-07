Manchester Uniteds fremtidige stadion med 100 000 sitteplasser kan være vertskap for VM-finalen i fotball for kvinner i 2035, men det er alvorlig tvil

HQ

Manchester United offentliggjorde i mars i år planene om å bygge et nytt stadion, et "New Old Trafford", som skal bli det største i Storbritannia og et av de største i verden, med over 100 000 sitteplasser, samt ha en gangbar bydel rundt, en "fremtidens by i miniatyr", alt samlet under en stor paraply. Etter planen skal stadionet stå ferdig innen 2030.

Nå som de fire nasjonene i Storbritannia forventes å arrangere fotball-VM for kvinner i 2035, og er den eneste budgiveren, ønsker Manchester United at deres nye stadion, som forventes å stå ferdig for lengst, skal være arena for finalen, ifølge kilder til BBC Sport.

Det er imidlertid alvorlig tvil, ifølge bransje- og fotballeksperter, om at stadionet kan stå ferdig i løpet av fem-seks år, og de fleste tviler på Uniteds evne til å finansiere prosjektet til 2 milliarder pund ved å refinansiere den betydelige gjelden sin før det. Insidere mener at det eneste alternativet vil være å ha et datterselskap som eier stadionet. Til og med det sportslige spiller inn, ettersom den nåværende dårlige formen til herrelandslaget, som ikke kommer til å spille i Europa neste år, betyr at billettsalget sannsynligvis vil gå ned.