Manchester Uniteds medeier ber om tålmodighet og vil la Amorims treårskontrakt fullføres

Det er snart ett år siden Ruben Amorim tok over et dekadent Manchester United, og på den tiden har den unge portugisiske manageren ikke klart å løfte laget, tvert imot: Til tross for at de nådde (og tapte) Europa League-finalen, endte United på 15. plass i Premier League, den dårligste plasseringen på mange år, og er ikke mye bedre nå, på 10. plass med 3 av 7 seire, og husker fortsatt den pinlige elimineringen fra EFL-cupen mot fjerdedivisjonslaget Grimsby Town.

Etter press fra fans og eksperter som kaller laget hans"en katastrofe", ber klubbens medvinner Jim Ratcliffe fansen om å være tålmodig, og "må vise at han er en god trener over tre år", og bekrefter at de vil la ham fullføre treårskontrakten sin. De håper at de med de mange nye spillerne som ble signert i sommer, skal forbedre seg på banen og utenfor banen, med håp om å bli den mest lønnsomme fotballklubben.

"Jeg husker ropene om at Alex Ferguson skulle få sparken de første to årene", sier Ratcliffe i The Times' podkast The Business. Ferguson vant 13 Premier League-titler, fem FA-cuper og to Champions League-titler i Uniteds gylne år.

"Du kan se på Mikel Arteta i Arsenal. Han hadde en elendig tid de første par årene. Vi er resultatdrevne når alt kommer til alt, men vi må være tålmodige og vi må se gjennom resultatene. Jeg synes det er mye bra i Manchester United. Vi må være tålmodige, og vi har en langsiktig plan. Det er ikke en lysbryter."