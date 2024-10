Manchester Uniteds nye trener får ros av Guardiola: De kan møtes neste uke

HQ

Manchester United sparket sin manager Erik ten Hag tidlig denne uken, etter at klubben hadde sin dårligste sesongstart på 35 år, med 14. plass i Premier League. Til tross for FA-cupseieren forrige sesong har Man United slitt den siste tiden, og vil prøve igjen med en ny manager.

Selv om det ikke er offisielt annonsert ennå på grunn av kontraktsavtaler med Sporting Lisboa, er det nesten sikkert at Rúben Amorim blir den nye Manchester United-manageren. Klubben betalte en utkjøpsklausul på 10 millioner euro for å signere den unge treneren (39 år gammel), som denne sesongen er ubeseiret i Primeira Liga i Portugal.

Begge klubbene jobber for å komme til enighet i løpet av kort tid. I mellomtiden vil Ruud van Nistelrooy være midlertidig, og spiller i dag sin første kamp som trener for United.

Guardiola roser Amorim og forsvarer ham mot kritikerne som sier han er for ung

Pep Guardiola, Manchester Citys manager, har uttalt seg om den så godt som bekreftede signeringen av Amorim for naboklubben, og har bare gode ting å si om ham (takk, OneFootball): "Jeg kan bare snakke om opplevelsen jeg hadde da jeg spilte to ganger mot Rubens Sporting Lisboa-lag for en eller to sesonger siden, og inntrykket var veldig, veldig bra."

Det skjedde i 2021-22-sesongen, og City vant 0-5. Den andre kampen endte 0-0. Merkelig nok skal Sporting og City spille igjen neste uke, 5. november, i Lisboa, i Champions League. Det er sannsynlig at Amorim fortsatt vil sitte ved roret i Sporting i neste uke, med mindre de fremskynder avtalen.

Guardiola forsvarte også Amorim i forhold til kritikken om hans unge alder. "Jeg begynte i Barcelona som 37-åring og kom fra fjerde divisjon, så kunnskap er kunnskap."

"Av den grunn kunne ikke Lamine Yamal spille fotball som 17-åring, ikke sant? Så han må vente til han er 24. Og det finnes folk som er 56 eller 57 år som ikke er i stand til å bli manager. Det som er viktig er talentet, hvis du er god. Det spiller ingen rolle hvor gammel man er, ikke sant?"