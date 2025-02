Manchester Uniteds økonomiske resultater viser økende gjeldsrenter og et kraftig resultatfall

HQ

Manchester Uniteds kollaps er ikke bare på banen: den er også økonomisk. Klubben har publisert sine kvartalsresultater, fra oktober til desember 2024, og det viser en nedgang i inntektene på 12 %: £198,7 millioner, ned fra £225,8 millioner i samme periode i 2023.

Dette skyldes hovedsakelig kringkastingsinntektene, som gikk ned 42 %, fra £ 106,4 millioner til £ 61,6 millioner, på grunn av at herrelaget spilte i Europa League i stedet for Champions League. Tallene som ble offentliggjort i dag viser også at Manchester United brukte 14,5 millioner pund på å ansette og deretter sparke fotballprofiler som Erik ten Hag og hans trenerteam (etter fire måneder), samt sportsdirektør Dan Ashworth (etter seks måneder).

Manchester United-fansen er lei av dårlig ledelse

I mellomtiden har klubben tatt beslutninger om kostnadskutt, blant annet ved å si opp 200 personer og øke billettprisene til 66 pund per kamp, uten rabatt for barn eller pensjonister, noe som har gjort fansen sint og fått dem til å slå seg sammen med Liverpool-fansen for å protestere under samme banner: Stop Exploiting Loyalty.

Hva verre er, de siste seks månedene har klubben betalt 18,8 millioner pund i gjeldsrenter, noe som utgjør 1 milliard pund siden Glazers kjøpte klubben i 2005. Manchester United Supporters Trust publiserte en uttalelse etter at resultatene ble offentliggjort, der de sa at en økning i billettprisene faktisk ville være "nytteløst og kontraproduktivt" og kritiserte den dårlige ledelsen i klubben. "United har blant de høyeste inntektene i verdensfotballen, og likevel ser vi enorme økonomiske problemer i disse resultatene". "Fansen bør ikke betale prisen for et problem som starter med våre lammende gjeldsrenter og som er forverret av et tiår eller mer med dårlig ledelse", og ber om at billettprisene fryses slik at alle supportere kan stille seg bak klubben "og gjenopprette den der den hører hjemme".