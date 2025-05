Manchester Uniteds speidere til stede da Cristiano Ronaldo jr. debuterte for Portugal

HQ

I forrige uke meldte vi at Cristiano Ronaldo jr. hadde debutert for Portugals U15-landslag. Den portugisiske stjernens eldste sønn, 14 år gammel, kom inn som innbytter i 4-1-seieren over Japan i Vlatko Markovic International Tournament i Kroatia. Portugals U15-lag skal også spille mot England og Hellas.

Ifølge The Sun var speidere fra Manchester United og Tottenham Hotspur til stede under kampen, og fulgte nøye med på ikke bare Cristiano Ronaldo jr. men også andre unge spillere fra Portugal, som Rafael Cabral, som scoret hattrick før Ronaldo jr. kom inn fra benken i det 54. minutt.

De var imidlertid ikke de eneste. Mange Bundesligaklubber var også til stede i publikum, deriblant Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Hoffenheim og Red Bull Salzburg, i tillegg til de italienske klubbene Inter Milan, Juventus og Atalanta.

Cristiano Ronaldo Jr. er fortsatt veldig ung, og faren, som fylte 40 år i februar, nærmer seg pensjonisttilværelsen. Ronaldo Sr. har imidlertid til hensikt å fortsette å spille minst én sesong til og være i form til VM i 2026. Han har tidligere sagt at han gjerne vil spille med sønnen.