Mandalorian-filmen har fått en tittel og starter produksjonen senere i 2024

Disney og Lucasfilm kom med noen vage kommentarer om at The Mandalorian kunne bli til en film allerede i 2020, men den offisielle kunngjøringen kom ikke før på Star Wars Celebration i fjor. Vi slipper imidlertid å vente tre år til på langt mer informasjon.

HQ

Jon Favreau bekrefter at han er regissør for filmen som nå ganske enkelt heter The Mandalorian & Grogu, og at produksjonen starter senere i år.

Vi får ikke vite noe mer enn at Favreau, Dave Filoni og Kathleen Kennedy åpenbart gleder seg til å fortsette eventyret til denne elskede duoen og ta det til et nytt nivå ved å bringe det til det store lerretet en gang i fremtiden.