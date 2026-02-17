The Mandalorian & Grogu-traileren er endelig her

HQ

Har du lyst på noen helt nye romeventyr i en galakse langt, langt borte? Den første virkelige traileren for The Mandalorian and Grogu er endelig her, og gir oss en spennende sniktitt på hva som venter når TV-suksessen endelig kommer på kino om noen måneder.

I traileren, som du kan se nedenfor, får du se alt fra storstilte actionsekvenser til mer lekne øyeblikk med Grogu, og stemningen er midt i blinken. Definitivt bedre enn Super Bowl-forhåndsvisningen vi fikk for en stund siden - fylt til randen med energi, nostalgi og sjarm på en og samme tid. Filmen, som er regissert av Jon Favreau, blir den første siden Rise of the Skywalker, og premieren er satt til 22. mai.

Hva synes du om traileren? Føles den lovende?