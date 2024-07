Mandalorian 'stjal en episode' fra The Book of Boba Fett

HQ

Hvis du så The Mandalorian sesong 3 og lurt på hvordan Mando og Grogu endte opp sammen igjen etter slutten av sesong 2 har du ikke sett The Book of Boba Fett, for sistnevnte ga oss svaret på dette og mer.

Temuera Morrison, skuespilleren som spiller Boba Fett, har siden snakket om inkluderingen av The Mandalorian i spin-off-serien sin, og det ser ut som om han ønsker å få sin egen tilbake for en tilsynelatende stjålet episode.

I en tale på MCM Comic Con London (takk, Yahoo) sa Morrison at han gjerne vil være med i The Mandalorian en gang til. "Jeg vil faktisk at min karakter skal besøke The Mandalorian, Mando fortet eller noe, og komme inn der og sparke noen virkelig seriøse ass også ... Slik han gjorde og kom inn i serien min og stjal en episode av serien min - så jeg vil gjerne gjøre det samme."

Boba Fett fikk mye tid på skjermen i den andre sesongen av The Mandalorian, så man kan argumentere for at han allerede har hatt sin tid i solen, men han fikk ikke en hel episode dedikert til ham.