Star Wars og Marvel, to av Disneys mest verdifulle eiendommer, har virkelig brent seg selv til utmattelse de siste årene med den endeløse strømmen av strømmeserier, gatekeeping av i utgangspunktet alle andre enn deres mest lojale fans med altfor komplisert verdensbygging, kontinuitet spredt i flere serier som The Book of Boba Fett eller Ahsoka, uopphørlige tilbakekallinger og resirkulering av tidligere karakterer og ideer fra sideprosjekter bare for nostalgiens skyld. Som oftest resulterte det i produkter av tvilsom kvalitet som ikke klarte å samle særlig interesse, med unntak av ett stort unntak, Andor, som heldigvis ble skapt så langt unna Dave Filoni som mulig.

Det faktum at den første Star Wars-filmen på syv år etter den traumatiske Episode IX: The Rise of Skywalker (2019) er fortsettelsen på en Disney+-serie, hørtes i teorien ut som selve symbolet på Star Wars- (og Marvel-) problemet: en alarmerende mangel på nye ideer. TV-serien The Mandalorian gikk veldig raskt fra å være en frisk og spennende ny måte å nyte Star Wars på til å være roten til problemet. "Mandoverse" var narrativt uklar, baserte seg for mye på kunnskap fra tidligere animerte serier, og satset det meste av sin appell på idolisering av nisjefigurer som Cad Bane, Bo Katan, Thrawn eller alle fra Rebels for å kompensere for ofte flate bilder og kjedelig regi (de samme problemene som rammet Obi-Wan Kenobi og Skeleton Crew).

Det er en grunn til at mange sluttet halvveis gjennom The Mandalorian: Sesong 3, ettersom seerne ønsket å se morsomme historier i Star Wars-universet, og disse historiene var rett og slett ikke morsomme lenger. Selv de som holdt ut, gjorde det mest på grunn av nerdete nysgjerrighet rundt verdensoppbyggingen, snarere enn ekte spenning.

The Mandalorian and Grogu kommer på kino med en hype på et historisk lavmål for en Star Wars-film, med et mainstream-publikum som for lengst er borte, og de mest lojale fansen er slitne og lei. Derfor er jeg sjokkert over at jeg ikke bare synes filmen var svært fornøyelig, men at jeg mot alle odds anser den som et godt skritt i riktig retning for å revitalisere serien som helhet. Det er ikke den store finalen på syv år med usammenhengende strømmefortellinger rettet mot hardcore Star Wars-fans, men en tilbakevending til de absolutte grunningrediensene i Star Wars (lettbeint moro og eventyr), en ny start, eller for å bruke Hollywood-terminologi, en soft-reboot, for å imøtekomme et publikum som noen ganger blir oversett: barna.

Hvis du leser dette, er The Mandalorian and Grogu sannsynligvis ikke noe for deg

George Lucas sa som kjent at han laget Star Wars, den opprinnelige filmen fra 1977, for 12-åringer. Men etter hvert som fansen ble eldre, krevde de mer kompleksitet, og engasjerte seg i de mer voksenorienterte sidehistoriene i det utvidede universet (og forvekslet ofte kantethet med modenhet). The Mandalorian and Grogu er ikke en film laget for disse Star Wars-fansen. Det er en film laget for dagens 12-åringer, med et syltynt manus, svært enkle (men effektive) emosjonelle motiver og en overflod av actionscener.

Hvis du forventer at dette skal være en sesong 4 av serien, en fortsettelse av karakterbuene og mysteriene som er utviklet i tidligere sesonger og serier, vil du bli grundig skuffet. Det er ingen Skywalkere, ingen Thrawns, ingen Moff Gideons, ingen Cobb Vanths, ingen Snoke-kloner, ingen Glup Shittos. Alle disse plottrådene er ignorert, kanskje venter de til en annen gang, eller kanskje fases de sakte ut, og insideren Daniel Richtman antydet nylig at planene om en film som skulle avslutte "Mandoverse" med Thrawn som Star Wars' Thanos, er kansellert.

Jon Favreau har i alle fall flere ganger gitt uttrykk for at denne filmen var tenkt som en frittstående historie laget for de unge fansen som kanskje opplever sin første Star Wars-film på kino. Resultatet er åpenbart: Historien er veldig enkelt bygget opp (fra punkt A til punkt B til punkt A til ...), med Mando på oppdrag med lav innsats, akkurat som i de tidligere episodene av serien. Den utspiller seg i et bakteppe av restene av Imperiet og Den nye republikken, men det fortelles eller vises svært lite om det, og i stedet fokuseres det på et ekstremt begrenset antall karakterer... og nesten ingen av dem er mennesker.

Noen vil synes det er for enkelt. Den hyppigste klagen du vil høre om filmen er at den føles som en to timer lang episode, og det er helt riktig. Alle voksne seere vil nok ønske seg en mer ambisiøs historie med mer interessante karakterer, og kaste bort muligheten til nok en gang å vise de grå antiheltene i underverdenen, slik Solo: A Star Wars Story gjorde i 2018. Jon Favreau tok til sitt hjerte planen om å lage en barnefilm, noe dette utvetydig er, så du kan akseptere det eller ikke, men det er meningsløst å protestere. Dette er kanskje ikke filmen for deg, men det er ikke en dårlig film.

At den er laget for barn, betyr ikke at den er tom eller blottet for mening og hjerte, slik som andre barnefilmer i nyere tid. Favreau legger stor vekt på far-sønn-forholdet mellom Mando og Grogu, noe som må sies å ha vært kjernen i serien siden sesong 1, mens resten av underhandlingene alltid har vært sekundære. Mando selv utvikler seg ikke mye i løpet av filmen (det er også rimelig å si at han allerede utviklet seg i løpet av hovedserien, så det er ikke en stor feil), men Grogu har nok ting å gjøre på egen hånd til å fortjene retten til å være med i filmens tittel, spesielt i en del av filmen som fungerer som den emosjonelle ryggraden som holder fast og gir mening til alt bråket som kommer før og etter.

Det er ikke mange rolige øyeblikk i en film som har nesten et dusin massive actionsekvenser, men heldigvis vet filmen når den skal roe ned når den trenger det. Selvfølgelig er The Mandalorian and Grogu det meste av tiden en rekke actionscener, og nesten alle involverer et gigantisk monster av et eller annet slag. Aldri før har en Star Wars-film lent seg så mye på skapningene, og bortsett fra en forglemmelig rolle fra Sigourney Weaver er det nesten ingen menneskelige karakterer. Jeremy Allen White gir stemme til en interessant versjon av Rotta the Hutt, sist sett som "Baby Jabba" i Klonekrigsfilmen fra 2008, og Martin Scorsese gir stemme til en karakter som ser ut som ham og som faktisk er en slektning av karakteren fra samme art som Favreau ga stemme til i Han Solo-filmen (at jeg misliker "Mandoverse" betyr ikke at jeg ikke er litt av en Star Wars-nerd selv).

Hvis det er én ting som er sikkert, er det at filmen ikke vil skuffe deg som vil se actionscener, og den har kamper og slag av alle slag (kanskje til og med for mange, da det kan føles litt kjedelig noen ganger), forsterket av nok en utrolig filmmusikk fra Ludwig Göransson. Det Disney sparte på skuespillere, brukte de på dukker, CGI og animatronikk, inkludert en virkelig fantastisk hyllest til gammeldagse praktiske effekter mot slutten...

Mandalorianeren og Grogu er en modigere film enn du tror

Jeg spår at The Mandalorian and Grogu kommer til å bli nok en Star Wars-produksjon som vil skape splid, som mange andre før den. Ikke i like stor grad som filmer som Episode VIII: The Last Jedi, men de som liker den vil rett og slett kose seg med den, og de som misliker den vil sannsynligvis glemme den snart. Nesten ingen vil bli for begeistret eller for fornærmet over dens eksistens, men mange barn som ikke bryr seg om hvem Boba Fett er, for ikke å snakke om Thrawn, men som kjenner Grogu, vil nok elske den som sin første Star Wars-opplevelse på det store lerretet.

Til tross for at den ikke har noe med Kraften, jediene eller Imperiet å gjøre, er The Mandalorian and Grogu Star Wars i sin reneste form: pulp-actioneventyr med hjerte, visuell kunst med ekte håndverk som fortjener å bli sett på det store lerretet, og et rørende far og sønn-forhold, selv om det kan føles uambisiøst og glansløst.

Men skraper man videre, åpenbarer den sjokkerende sannheten seg: Den største overraskelsen fra The Mandalorian and Grogu er ikke det som er i filmen, men det som ikke er det: viljen til å ignorere all kontinuitet fra Disney+-serien og erstatte den med en lett og til tider tåpelig historie er ikke det billige, late og desperate markedsføringsspillet fra Disney vi alle trodde denne filmen ville være, men et dristig og drastisk trekk for å redde en døende franchise ved å miste all dødvekt og trekke seg tilbake til det grunnleggende, før den spretter tilbake i en helt ny og spennende retning. Noen ganger kan et skritt bakover også være et skritt fremover.

Det er kanskje litt for mye å si at Mandalorian og Grogu faktisk har drept det gamle Star Wars-universet, men det er likevel morsomt å tenke på at de gjorde det, og for en gangs skyld har jeg en god følelse om alt dette. Og ... er det en god film? Jeg synes ærlig talt at det var et bedårende, spektakulært, superunderholdende og ukomplisert eventyr, og jeg gleder meg til å se den igjen.