Mando Mondays lanseres i dag! Vinn en Funko Pop-figur av The Child!

Fans av The Mandalorian har nå en god grunn til å se frem til ellers triste og fæle mandager, for Disney lanserer nå et nytt stort initiativ ved navn Mando Mondays. I den forbindelse lanseres det løpende nye produkter, spill og andre godbiter, som alle er inspirert av den store Disney+-serien.

Produkter kan forhåndsbestilles allerede fra i dag, og inkluderer blant annet en Hasbro Black Series Credit Collection, nye Funko Pop!-figurer (les mer nedenfor om hvordan du kan vinne en av dem), samt et LEGO Star Wars The Child-sett, og masse, masse mer.

Vi har fått en del Star Wars-produkter, og ser nærmere på hvordan de kan bringe mer Star Wars-magi inn i ditt liv. Du kan se videoen i toppen av nyheten.

Og du kan faktisk vinne en av disse nye Funko Pop-figurene, nærmere bestemt The Child. Du kan se den på bildet nedenfor, og det eneste du trenger å gjøre er å svare på følgende spørsmål:

Hvilken Star Wars-medieplattform byr på de beste fortellingene fra universet? Er det film? Kanskje tv-serier? Eller til og med bøker?

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.