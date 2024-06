Mandragora, sjelene som vil bli en realitet i år etter et skifte av redaktør

Det var rundt begynnelsen av 2022 da Mandragora begynte å lage bølger i bransjen vår. En fusjon mellom et action-RPG og metroidvania med Darksouls-aktige overtoner vandret rundt på KickStater på jakt etter finansiering. Til slutt bestemte Marvelous seg for å ta på seg rollen som utgiver og gikk så langt som å love en tidlig utgivelse, selv om ingen dato ble spesifisert. Likevel slapp de en betaversjon som vi fikk teste, og vi skrev en artikkel med våre førsteinntrykk.

Plutselig ble det stille rundt Primal Game Studios prosjekt, og vi har ikke hørt noe mer om det før nå. My.Games kunngjorde Mandragora i sin live-presentasjon, og forsikret utgivelsen for slutten av dette året.

Det ble faktisk ikke avslørt så mye mer informasjon enn det som tidligere var tilgjengelig; det er en tittel der mørk magi og mørk estetikk spiller en fremtredende rolle. Spilleren vil begi seg ut på en 2,5D RPG-metroidvania med hekseri og mørk magi, og håndverk av våpen, rustninger og amuletter vil være avgjørende for fremgang. Fra studioet lover de en kompleks sjelelignende tittel der hver vampyr på Braer Island og hver sjef vil bli stadig mer "skremmende". For en mer detaljert forklaring på hva som allerede er kjent, sjekk her, du vil være interessert.

Til slutt, en av nyhetene vi ikke visste, er at den vil bli utgitt ikke bare på PC, men også på PlayStation 5 og Xbox Series. I tillegg har de vist nye bilder av Mandragora, og både grafikken og designet er av høy kvalitet. Vi får se om det fortsetter slik, og forhåpentligvis vil vi denne gangen, i motsetning til for to år siden, kunne ha den med oss fra høsten.