Mandragora: Whispers of the Witch Tree kommer til PC og konsoller 17. april

Vi har visst i et par måneder at Primal Game Studios planla å lansere Mandragora: Whispers of the Witch Tree den 17. april, men utgiveren Knights Peak har også bekreftet at konsollversjonen også vil komme på den datoen, men foreløpig bare på Xbox Series og PlayStation 5. Switch-versjonen er fortsatt "på trappene", som de fortalte oss i en pressepresentasjon.

På arrangementet ble det sagt mye om hva vi kan forvente oss av dette sideskrollende ARPG-et, og det ble gitt tall. Først og fremst kommer det til å bli stort, mye større enn vi trodde, og hele spillet (med en god prosentandel av sideoppdrag og komplette jakter) forventes å vare mellom 40 og 50 timer.

I tillegg avslører ferdighetstreet, både aktivt og passivt, nesten 200 unike evner eller krefter, som kan kombineres i blokker på ti. Utforskning vil være et annet sterkt poeng i Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Du vil forsiktig stige ned og undersøke de mørke veggene på jakt etter hemmeligheter. I mange av dem vil vi kunne finne nye våpen, og her må vi gi en annen overraskende figur: Mer enn 140 forskjellige sett, inkludert doble sverd, spyd, økser og så videre.

Det totale antallet fiender mellom "normale", mini-bosser og sjefer er også avslørt, og totalt er det nesten hundre. De fleste av dem vil være unike fiender, så utfordringen vil være der. Vi vil kunne gi deg flere detaljer om spillet veldig snart, men i mellomtiden kan du nyte den siste traileren nedenfor.