Mandrake er en landsbygd-simulering inspirert av britisk historie og folklore

Lengter du tilbake til tiden med historiske dramaer og livet før den industrielle eller digitale tidsalderens kjas og mas? I så fall har utvikleren Failbetter Games kanskje prosjektet for deg.

Under sin opptreden på Wholesome Snack Showcase ble spillet kjent som Mandrake presentert nok en gang, og dette blir sett på som en landlig livssimulering som er inspirert av britisk historie og folklore. Det er en tittel som beskrives som en "lekent responsiv fortelling" som bruker en "malerisk kunststil", og alt dette er mens det er basert i en verden proppfull av "gamle, ville krefter, av uhyggelige ånder; av dype historier og dypere mysterier."

Det er selvsagt mye å glede seg til, og hvis du liker liv-sim-titler, vil du bli glad for å vite at Mandrake lanseres først på PC via Steam (og på Steam Deck), med planer om konsollversjoner etter hvert også.