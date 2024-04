Maneater har solgt i mer enn 14 millioner eksemplarer

HQ

ManeaterSpillet SharkPG, eller shaRkPG som det også kalles, har vist seg å være litt av en sovepute når det gjelder salg. Selv om vi kanskje ikke har hørt så mye fra spillet siden det ble lansert i 2020, har det rukket å selge 14 millioner eksemplarer.

I en pressemelding fra utgiveren Tripwire Interactive, som fortalte om utnevnelsen av en ny administrerende direktør, ble det avslørt at mer enn 14 millioner mennesker hadde bestemt seg for å se hvordan det var å bli en hai for en liten stund.

Sist vi hørte om Maneater, hadde spillet nådd 5 millioner spillere i 2021, så på tre år har salget vært veldig stabilt. I anmeldelsen vår ga vi Maneater 7 av 10 poeng og berømmet det morsomme og unike spillopplegget.