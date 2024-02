Maneater, Madden NFL 24 og Warhammer 40,000: Boltgun kommer til Game Pass

HQ

Så langt i 2024 har Microsoft lagt til et fint utvalg titler på Game Pass, og nå er det på tide å se hva vi får i slutten av denne måneden og begynnelsen av mars. Det er riktignok ganske få store overraskelser, siden vi allerede visste om Tales of Arise og det ikke er noen dag én-tillegg, men det er vanskelig å klage med et slikt utvalg. Her er hva du kan forvente, og når :



Return to Grace (Cloud, Xbox og PC) - i dag



Tales of Arise (Cloud, Xbox og PC) - i dag



Bluey: The Videogame (Cloud, Xbox og PC) - 22. februar



Maneater (Cloud, Xbox og PC) - 27. februar



Madden NFL 24 (Cloud) EA Play - 27. februar



Indivisible (Cloud, Xbox og PC) - 28. februar



Space Engineers (Cloud, Xbox og PC) - 29. februar



Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Xbox og PC) - 5. mars



Som vanlig er det også ekstra innhold som kan lastes ned gratis (inkludert DLC for Apex Legends, Assassin's Creed Valhalla og PUBG: Battlegrounds), som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Det er imidlertid ikke bare gode nyheter, ettersom to spill vil forlate tjenesten 29. februar (selv om vi antar at få vil savne fjorårets Madden med tanke på at den siste inkarnasjonen vil bli lagt til), men du har rabatt på dem frem til da hvis du vil beholde noen :