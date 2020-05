Maneater-trailer legger ikke skjul på GTA-inspirasjonen

Du ser på Annonser

Gjengen i Blindside Interactive visste nok at de hadde noe spesielt på gang da de møtte utgiverne i Tripwire og lurte på om de ville støtte hai-verdens svar på Grand Theft Auto, og dagens lanseringstrailer får det til å virke som om sluttproduktet lever opp til det.

For man kan trygt si at Maneater ikke akkurat vil by på realisme når det lanseres den 22. mai på PC, PlayStation 4 og Xbox One. La oss bare si at haien vi kontrollerer vil kunne ta noen ganske store steg i evolusjonen, returnere gaver til de onde menneskene som prøver å drepe oss og generelt slakte alt som i det hele tatt nærmer seg havet.