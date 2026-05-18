Mangaredaktøren bak Dragon Ball og Dr. Slump "sa nei til One Piece"

Når vi tenker på manga og anime i dag, finnes det en rekke legendariske verk som skiller seg ut og overskrider mediene. To av de største eksemplene er uten tvil Dragon Ball og One Piece, og selv om disse to verkene ble skapt av forskjellige personer, nemlig henholdsvis Akira Toriyama og Eiichiro Oda, har de to verkene et overlappingspunkt.

Denne overlappingen kommer faktisk fra den legendariske mangaredaktøren Kazuhiko Torishima, som er mest kjent for å ha vært redaktør for Dragon Ball og Dr. Slump (og en svært nær venn av avdøde Toriyama). Under vår nylige tur til Comicon Napoli hadde vi den absolutte luksusen av å kunne snakke med Torishima, i et fullstendig intervju du kan lese her, der mangaveteranen fortalte oss om hvordan han faktisk opprinnelig "sa nei til One Piece".

"Du vet det kanskje ikke, men da jeg var sjefredaktør, sa jeg nei til One Piece, til manga-versjonen [sier Torishima-san og slår hardt i bordet med knyttneven]. Men hele staben min, teamet, sa nei, nei, nei, nei, vi må trykke den, trykke den og støtte den. Og etter to timer, to timer lange diskusjoner, sa jeg: "Ok, vi skal prøve. Så hvis, og dette er et stort HVIS, hvis jeg var [Eiichirō] Odas redaktør, kanskje One Piece aldri hadde eksistert! [Ler]. Eller så ville jeg ha smidd Oda mer, og kanskje han hadde jobbet med noe mer enn bare One Piece!"

Så kanskje har vi Torishima å takke for den enorme suksessen til One Piece, selv om Dragon Ball-redaktøren i utgangspunktet bestemte at Odas legendariske verk ikke var det rette prosjektet for ham. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du lese hele intervjuet som er lenket til ovenfor, der vi også snakker med Torishima om avdøde Toriyama, hvordan unge mangaskapere blir formet, og hvordan han ser på Dragon Quest og det å være et prosjekt som klarer å bygge bro mellom manga, anime og videospill.