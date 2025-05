Mange av dine favorittlåter fra Pokémon får en jazzoppdatering med Live from Pallet Town-albumet

HQ

Plateselskapet for videospillmusikk, GameChops, har annonsert et nytt album som gir mange av dine favorittlåter fra Pokémon-soundtracket en jazzvri. Albumet heter Live from Pallet Town, og som du kanskje kan slutte av det, har det et visst fokus på Kanto-regionen, og gir noen av regionens mest kjente låter en stilig jazzstil. Men mange andre regioner er også representert.

Albumet inneholder tittelskjermsangen og den fengende Pokémon Center -låten fra Pokémon Red/Blue, men i tillegg kan vi forvente sanger fra Diamond/Pearl, Black/White, Gold/Silver, Stadium 2, Mystery Dungeon, Ruby/Sapphire, og flere.

Den fullstendige settlisten er som følger :



Tittelskjerm (Pokémon Red/Blue)



Pokémon Center (Pokémon Red/Blue)



Eterna Forest (Pokémon Diamond/Pearl)



Nasjonalparken (Pokémon Gull/Sølv)



Sinnoh Pokémon League (Pokémon Diamond/Pearl)



Ecruteak City (Pokémon Gull/Sølv)



I skjebnens hender (Pokémon Mystery Dungeon)



Minispill komplett (Pokémon Stadium 2)



Hamilau City (Pokémon Svart 2/Hvit 2)



Mauville City (Pokémon Rubin/Safir)



Littleroot Town (Pokémon Ruby/Safir)



Dragonspiral Tower (Pokémon Svart/Hvit)



Albumet er laget av jazzensemblet VGM Collective, som er en gruppe ledet av trompetisten Max Boiko. Albumet ble spilt inn på Red Convertible Recording i New York City, og du kan faktisk lytte til albumet i dag via din favorittstrømmetjeneste.