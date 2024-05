Mange japanske spillere er misfornøyde med Assassin's Creed Shadows

HQ

I går ble Assassin's Creed Shadows vist frem for første gang med en forhåndsrendert historietrailer, som blant annet introduserte spillets to hovedkarakterer. Men de som hadde håpet å få spille som japanske karakterer når serien endelig får et japansk eventyr, har bare fått 50% av sine forhåpninger innfridd. Det viser seg nemlig at spillet har to hovedkarakterer, hvorav bare én er japansk.

Foruten den kvinnelige shinobien Naoe er den andre hovedpersonen en fantasiversion av Yasuke, en afrikansk mann som bodde i Japan i noen år og ble populær hos daimyō Oda Nobunaga, men som ifølge historiske kilder aldri var samurai.

Hvis vi ser bort fra vestlige spillere, ville det selvsagt vært interessant å høre hva det japanske publikummet synes om at det nå kommer et Assassin's Creed som utspiller seg i Japan. Brukeren ManaByte på Neogaf-forumet har samlet tonnevis av innlegg fra japanske spillere, komplett med oversettelse, som viser at mange ser ut til å være svært misfornøyde med det meste.

I tillegg til at det ikke er japanske hovedkarakterer når det alltid har vært lokale karakterer i serien tidligere, er det også mange klager på detaljer som måten sverdet holdes på, klager på at omgivelsene har kinesisk design i stedet for japansk, at det er laget for vesterlendinger i stedet for japanske fans, noe som innebærer kulturell appropriasjon, at den kvinnelige ninjaen ikke ser japansk ut, hvordan rustningen bæres, og mye mer. Noen brukere sier til og med at det føles som et falskt Japan. Selv om alle disse poengene er gyldige, finnes det dessverre også tilfeller av ren og skjær rasisme.

Hva synes du om Assassin's Creed Shadows basert på det vi har sett så langt?