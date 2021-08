HQ

Med både Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl og Pokémon Legends Arceus like rundt hjørnet er det ingen tvil om at lommemonster-fans har mye å glede seg til fremover, men allerede neste uke er det tid for snadder.

Pokémon Company og Nintendo vil nemlig ha en Pokémon Presents-sending klokken 15 den 18. august, og de har allerede bekreftet at trioen nevnt over vil stå i fokus.