Mange Switch-spill kjører nå som tiltenkt på Switch 2

Selv om Switch 2 er bakoverkompatibel, er det ikke identisk maskinvare med Switch, og som et resultat kan det dukke opp små problemer i stedet for å legge til ulike forbedringer. Nå gjør Nintendo Everything oss oppmerksom på at Nintendo i forrige ukes oppdatering fikset flere spill som ikke kjørte som de skulle på Switch 2.

Her er spillene som nå er rapportert å fungere som tiltenkt :



Ulvens krøniker



Krypten til NecroDancer: Nintendo Switch Edition



D.C.4 Da Capo 4 Fortunate Departures



Dragon's Lair Trilogy



Endless Ocean Luminous



Genso Rogoku no Kaleidoscope



Gunbird 2



Harvestella



KonoSuba: Guds velsignelse over denne vidunderlige verden - Håpets labyrint og samlingen av eventyrere Plus



Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo Noroi no Ibutsu to Madoishi Bokensha-tachi



Labyrinten i Galleria: The Moon Society



Manticore: Galaxy on Fire



Nekopara Vol.1



Nekopara Vol.2



Northgard



Portal 2



Redemption Reapers



Sakuna Av ris og ruin



Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited



SEGA Ages G-Loc Air Battle



SEGA Ages Virtua Racing



Sky: Children of the Light



ToHeart



Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku



Warp Shift



Dette er selvsagt flott, men det har også vist seg at flere spill ikke kjører som forventet på Switch 2, inkludert blockbusteren Batman: Arkham Knight. Forhåpentligvis vil Nintendo også fikse dette snart, og vi kommer tilbake hvis dette er tilfelle.