Mange utviklere er svært negative til Nvidias DLSS 5

Ikke alle ble imponert da Nvidia viste frem sin DLSS 5-teknologi denne uken. Tanken var at den skulle gjøre ansikter mer realistiske ved hjelp av AI, men i de fleste tilfeller virket resultatet mer generisk, og minnet om en kombinasjon av AI-generert kunst og Snapchat-filtre - og verst av alt, resultatet ser ofte ikke engang ut som originalen, som i eksempelet nedenfor fra Indiana Jones and the Great Circle.

Som vi rapporterte her om dagen, benyttet utallige spillselskaper anledningen til å gjøre narr av DLSS 5 ved å legge ut sammenligninger med og uten teknologien. Kotaku ville vite mer om hva utviklerne selv synes om at AI endrer arbeidet deres, og intervjuet noen få om emnet.

Mange valgte å være anonyme, men Cullen Dwyer, gameplay/tech design lead hos Doinksoft, la ikke fingrene imellom og sa :

"Jeg tror [DLSS 5] er det perfekte eksempelet på avstanden mellom hva vi som utviklere og spillere vil ha, og hva de ekle misfostrene som ødelegger verden og samler all rikdom i hendene på de få som bruker GPU-er, tror vi vil ha.

Å presentere denne teknologien under DLSS-navnet, og dermed antyde at den vil bli standard og standard, er fornærmende og skremmende, og min umiddelbare reaksjon er "Takk og lov for at jeg lager 2D-spill". Hvis jeg må lage et 3D-spill, skriver jeg en programvarerenderer, til helvete med NVIDIA, til helvete med disse ghoulsene."

En annen utvikler, som beskrives som en veteran med over 15 års erfaring innen AAA-utvikling, sa at det "føles som om det tar bort en del av kunstnernes intensjon ved å gjøre figurene mer glamorøse og miljøene mer detaljerte, slik at det generelle utseendet ser ut til å være mindre distinkt eller estetisk sammenhengende enn den opprinnelige intensjonen."

En annen person som har jobbet med AAA-spill, men som nå fokuserer på indiespill, Andi Santagata, sier at personligheten og intensjonen med designet forsvinner helt:

"Bortsett fra de åpenbare estetiske problemene, er et av de andre store problemene hvordan DLSS 5 i utgangspunktet suger personligheten ut av alle kunstneriske valg utviklerne har gjort ved å gjette seg frem til hvordan det mener ting bør se ut. Du kommer aldri til å forstå hva utviklerne egentlig har ment med denne greia."

Ingen av utviklerne Kotaku har snakket med om saken er positive, og mange er ærlig talt veldig negative, på grensen til fiendtlige. Utvikler Karla Ortiz har også uttalt seg om saken via Bluesky, og skriver blant annet at "Nvidia burde legge dette på hylla" og argumenterer for at det er utrolig respektløst fordi omhyggelig arbeid for å få alt perfekt blir ødelagt når AI i stedet gir en helt annen tolkning. Hun fortsetter i et senere innlegg :

"Tenk deg å være et utviklingsteam som jobber i månedsvis/år for å skape karakterer hvis nøye utformede trekk og kroppsspråk forteller spesifikke historier, med de nøyaktige detaljene og lysoppsettene som passer perfekt til historien og den generelle spillverdenen.

At AI ødelegger alt dette nøye balanserte arbeidet 😭"

Nvidia har så langt stått på sitt og hevder at kritikerne tar feil, og vi får vente og se hva fremtiden bringer for DLSS 5 når støvet har lagt seg.