Mangeårig Miami Heat-manager Erik Spoelstra blir også USAs hovedtrener

HQ

Erik Spoelstra, som har vært hovedtrener for NBA-laget Miami Heat siden 2008, har blitt utnevnt til ny landslagssjef for USAs herrelandslag frem til 2028. Han har gjort seg fortjent til forfremmelsen etter å ha vært assistenttrener for det amerikanske herrelandslaget i fjor, da laget vant gull i Paris 2024.

Poelstra var også assistenttrener for Steve Kerr under FIBA Men's World Cup 2023 (der USA endte på fjerdeplass), og var også hovedtrener for USA Basketball Men's Select Team 2021, som for det meste består av unge talenter.

"Det er en utrolig ære å bli utnevnt til hovedtrener for USAs herrelandslag i basketball. Å representere landet vårt og lede utøvere i verdensklasse til store konkurranser er et av de største privilegiene i idretten. Jeg ser frem til å videreføre tradisjonen med fortreffelighet og lagarbeid som definerer USA Basketball", sier Spoelstra i en uttalelse via Reuters.

Spoelstra skal videreføre arven etter det mest suksessrike landslaget i basketball for menn, som har vunnet alle OL-gull siden 2008 og fem verdensmesterskap. Spoelstra vil være hovedtrener under VM for menn i 2027 i Doha, Qatar, og de olympiske leker i Los Angeles i 2028.

Spoelstra vil fortsatt være hovedtrener for Miami Heat, en rolle han har hatt siden 2008, den lengste aktive hovedtreneren for et enkelt lag. Han begynte å spille som point guard for TuS Heurten i perioden 1993-1995, men la opp tidlig for å satse på en trenerkarriere, og han har vært assisterende manager for Miami Heat siden 1997. Han ledet Heat til to NBA-mesterskap på rad i 2012 og 2013