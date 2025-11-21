Mangeårige ledere i Los Angeles Lakers-klubben Buss-brødrene får sparken av søsteren i et arvefølgedrama

HQ

Salget av Los Angeles Lakers til et nytt holdingselskap for over 10 milliarder dollar så ut til å respektere de tidligere lederne av NBA-franchisen, som har vært kontrollert av Buss-familien siden 1979, da den avdøde forretningsmannen Jerry Buss kjøpte franchisen for 67,5 millioner dollar (tilsvarende 290 millioner dollar i 2024).

Det var imidlertid ikke tilfelle, ettersom det i løpet av de siste timene har blitt rapportert at brødrene Joey og Jerry Buss, sønner av Jesse, har fått sparken. De er de yngre brødrene til den fortsatt guvernøren Jeanie Buss, som vil beholde ansvaret i minst fem år.

Joey Buss var assisterende guvernør og visepresident for forskning og utvikling, mens Jesse Buss var assisterende general manager og direktør for speiding med innflytelse over draftstrategien. Så sent som i september i fjor annonserte de et selskap for sportsinvesteringer og strategiske partnerskap. Ifølge Reuters var de medvirkende til å hente spillere som Austin Reaves og Rui Hachimura. Joey var også administrerende direktør for G League-laget.

"Vi skulle ønske at ting kunne vært annerledes med måten vår tid med laget ble avsluttet på. I tider som dette skulle vi ønske vi kunne spørre pappaen vår hva han ville synes om det hele", sier brødrene til ESPN.

Jesse (37) fortalte videre til The Athletic at han lenge hadde følt mangel på kommunikasjon med storesøsteren (64), som har "sparket alle" fra familien som også var involvert i NBA-laget, så han sier at han ikke var overrasket over oppsigelsen, spesielt ikke etter salget.

Han sier at han har følt seg isolert fra selskapet siden 2023, mens han sto overfor en ukjent sykdom som gjør at han får immunterapibehandlinger. Til tross for det sier Jesse at han vil fortsette å være en Lakers-supporter.