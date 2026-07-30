Mangelen på luftvernbunkere øker belastningen på den ukrainske sivilbefolkningen
Med den økende russiske angrepsfrekvensen med ballistiske missiler mot Kyiv er de eksisterende tilfluktsrommene fylt til bristepunktet og sliter også med logistiske problemer.
Krigen i Ukraina viser allerede tydelige tegn på å ta hardt på sivilbefolkningen, mens militæret fortsetter å holde tilbake den russiske fremrykkingen og bruker droner til å sabotere russiske forsyningslinjer og fabrikker bak frontlinjene. Moskvas strategi innebærer imidlertid nå ballistiske missilangrep på den ukrainske hovedstaden Kyiv. Disse angrepene er foreløpig umulige for den ukrainske hæren å imøtegå, da den ennå ikke har mottatt luftforsvarssystemene som er lovet av sine europeiske og NATO-partnere.
Situasjonen blir stadig mer alvorlig fordi den eneste måten innbyggerne kan beskytte seg på mot disse angrepene, er å skynde seg til et av Kijevs 4 000 bomberom – som imidlertid er helt utilstrekkelige for befolkningen. Ifølge Reuters-rapporten er bare 500 av disse tilfluktsrommene faktisk effektive mot denne typen angrep, og regjeringen vil ikke kunne begynne å bygge et nytt megatilfluktsrom (planlagt siden 2022) før i september.
T-banestasjonene har også blitt et alternativt sted å overnatte, men overbefolkning og spenninger blant dem som slår opp teltene sine der, manglende tilsyn fra sikkerhetsvakter og, generelt sett, myndighetenes manglende evne til å håndtere denne situasjonen, truer med å undergrave det eneste som har stått fast siden konflikten begynte: borgernes urokkelige støtte til Zelenskys forsvarspolitikk.