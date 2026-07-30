Mangelen på luftvernbunkere øker belastningen på den ukrainske sivilbefolkningen

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Krigen i Ukraina viser allerede tydelige tegn på å ta hardt på sivilbefolkningen, mens militæret fortsetter å holde tilbake den russiske fremrykkingen og bruker droner til å sabotere russiske forsyningslinjer og fabrikker bak frontlinjene. Moskvas strategi innebærer imidlertid nå ballistiske missilangrep på den ukrainske hovedstaden Kyiv. Disse angrepene er foreløpig umulige for den ukrainske hæren å imøtegå, da den ennå ikke har mottatt luftforsvarssystemene som er lovet av sine europeiske og NATO-partnere.

Situasjonen blir stadig mer alvorlig fordi den eneste måten innbyggerne kan beskytte seg på mot disse angrepene, er å skynde seg til et av Kijevs 4 000 bomberom – som imidlertid er helt utilstrekkelige for befolkningen. Ifølge Reuters-rapporten er bare 500 av disse tilfluktsrommene faktisk effektive mot denne typen angrep, og regjeringen vil ikke kunne begynne å bygge et nytt megatilfluktsrom (planlagt siden 2022) før i september.

T-banestasjonene har også blitt et alternativt sted å overnatte, men overbefolkning og spenninger blant dem som slår opp teltene sine der, manglende tilsyn fra sikkerhetsvakter og, generelt sett, myndighetenes manglende evne til å håndtere denne situasjonen, truer med å undergrave det eneste som har stått fast siden konflikten begynte: borgernes urokkelige støtte til Zelenskys forsvarspolitikk.