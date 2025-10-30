Mango Protocol avslører sin neste tittel Angie Magica, en ambisiøs 'Zeldalike' satt i studioets Psychotic Universe

I dette huset har vi alltid beundret konstruksjonen av universer der flere spill er sammenkoblet på en mer eller mindre tydelig måte. Remedy har sine egne, men i dette tilfellet er vi mer inne i indieseksjonen, og vi vil snakke om det produktive Psychotic Universe fra det spanske studioet Mango Protocol, som snart vil se en ny del med Angie Magica.

Angie Magica beveger seg imidlertid bort fra det sidescrollende pek-og-klikk-eventyret vi har sett i studioets tidligere spill, og går mye, mye lenger. Det er en Zeldalike. Ja, akkurat som det høres ut, og vi fikk en prat om det med studioets medgrunnlegger og kreative leder for spillet, Mariona Valls, på BCN Game Fest, i et intervju som du kan se med undertekster nedenfor.

Zeldalike er et stort ord, og det er absolutt et stort trekkplaster for spillere, men det er mye mer enn det. "Vi lager dette spillet med stor innflytelse fra Zelda-serien," begynner Valls, "men vi liker å kalle det et actioneventyr, et gourmet-actioneventyr."

Gourmet refererer, ganske riktig, til det faktum at matlaging er en sentral mekaniker i Angie Magica. "Matlaging er veldig viktig. Stedet der eventyret ditt finner sted er landet Penuria, og i Penuria vil du samle mange ingredienser, du vil møte menneskene som bor i Penuria, de er også gourmetmennesker. De vil dele oppskriftene sine med deg, og du kan samle små klistremerker av oppskriftene, og ja, det er en grunnleggende del av spillet."

Men for å relatere det til noe som Zelda, må det selvfølgelig legges vekt på utforskning og en følelse av eventyr, for eksempel ved å undersøke fangehull som i A Link to the Past, og det er det også i Angie Magic. Det virker som om man må komme til utforskningen av fangehullene med full mage. "Det er veldig likt i så måte", erkjenner Mariona Valls. "Du har denne åpne delen av kartet, vi åpner kartet i forskjellige deler samtidig, det vil være tre biomer som er veldig forskjellige fra hverandre, og du har fri vilje til å navigere på kartet og samle ingredienser, gjøre noen sideoppdrag, bli sterkere for å komme til det siste stedet der du skal kjempe mot en sjef, og der får du en magisk kraft, for dette er historien om en magisk jente, og denne magiske jenta får forskjellige magiske krefter hver gang hun møter en skurk i et slott som er som et fangehull."

Så hvor passer Angie Magica inn i Mango Protocols psykotiske univers? Hvis du er en veteran fra studioets nylige spill, for eksempel Agatha Knife, Colossus Down eller Clem, har du kanskje allerede gjettet det, men bare i tilfelle Mariona forklarer :

"Hovedpersonen, Angie, er en skurk som allerede eksisterer i Colossus Down, så dette er som karakterbuen, som skurkeoppbyggingen av Angies karakter, og hvordan hun ble den skurken hun ble når du kjemper mot henne i Colossus Down, Vi fikk, ja, samfunnet fortalte oss at de elsker henne, gjorde mye fan art, så vi trodde det var en kul mulighet til å forklare samfunnet hvem hun er, og hvordan hun kommer til det stedet hun kommer til når du kjemper mot henne i Colossus Down."

For øyeblikket er det ikke noe bekreftet utgivelsesvindu for Angie Magica, men forhåpentligvis vil studioet snart bekrefte om de kan få en utgiver til å hjelpe dem med å fullføre prosjektet.