Mann arrestert etter at bil kjørte inn i folkemengde under Liverpools tittelparade

Siste nytt om Storbritannia . Takket være britisk politi vet vi nå at en 53 år gammel mann har blitt arrestert mistenkt for drapsforsøk og kjøring i påvirket tilstand etter at en bil kjørte inn i flere titalls tilskuere under Liverpools Premier League-seiersparade.



Politiet bekrefter at 11 personer fortsatt er innlagt på sykehus i stabil tilstand, mens resten er behandlet og utskrevet. Hendelsen, som skjedde nær slutten av ruten, antas å være isolert og ikke knyttet til terrorisme. Men sjekk ut mer info i denne videoen.