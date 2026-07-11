Mann ble nesten sugd ut gjennom et vindu på en Ryanair-flyvning

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En motorfeil førte til at vrakrester ble slengt inn gjennom et vindu på et Ryanair-fly, noe som nesten førte til at en passasjer ble kastet ut av vinduet. Han hang med hodet og skuldrene utenfor vinduet, men heldigvis forble han fastspent mens kona og andre passasjerer trakk ham tilbake inn i flyet (takk, Dexerto).

Heldigvis så det ut til at mannen slapp unna uten skader, og flyet returnerte til Thessaloniki i Hellas, der det hadde tatt av fra. Andre passasjerer rapporterte at de hørte et høyt smell før hendelsen, og det kunne selvfølgelig ha gått mye verre.

Passasjerene ble tilbudt en erstatningsflyvning relativt kort tid etter landing, men vi kan tenke oss at ikke alle var akkurat ivrige etter å komme seg opp i luften igjen så raskt etter hendelsen.