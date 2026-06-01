Mann hopper fra luftballong i Nederland og dør

HQ

Vi er ikke vant til å se rare nyheter fra Nederland, men noen ganger skjer det også. Ifølge 24 News og YLE hoppet en mann i døden fra en luftballong natt til lørdag i Nederland.

Liket av en mann falt ned i en hage i byen Zundert, fødestedet til impresjonistkunstneren Vincent van Gogh, nær grensen til Belgia. Lokalbefolkningen var vitne til mannens fatale hopp.

Zunderts ordfører Joyce Vermue sa på sosiale medier at den tragiske hendelsen skjedde lørdag kveld.

"En person hoppet fra en varmluftsballong over Zundert. Personen landet i en hage og døde. Vi er veldig klar over at mange mennesker var vitne til eller hørte om dette."

Ordføreren sa også at psykologisk hjelp ble tilbudt på rådhuset på søndag til innbyggere som var vitne til mannens fatale hopp.