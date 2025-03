Mann klatrer opp i Big Ben-tårnet og vifter med palestinsk flagg

HQ

Tidlig i morgentimene 8. mars skapte en barbeint mann overskrifter da han klatret opp i det berømte Elizabeth Tower, bedre kjent som Big Ben, i Palace of Westminster i London (via Reuters).

Da han klatret opp i det 96 meter høye landemerket, viftet han med et palestinsk flagg og ropte "fritt Palestina". Myndighetene reagerte raskt, og Metropolitan Police og London Fire Brigade var på stedet for å sørge for at han kom seg trygt ned.

Det ble ikke rapportert om noen umiddelbar fare, og arbeidet med å avslutte protesten på fredelig vis fortsatte. Hans handlinger vakte imidlertid raskt oppsikt, delvis på grunn av den symbolske forbindelsen mellom Big Ben og klokketårnet ved Hebron Gate, som noen pro-palestinske grupper hevder finnes.