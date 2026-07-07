Mann pågrepet etter å ha bodd i en nasjonalskog i 8 år

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En 65 år gammel mann i Arizona er arrestert etter at myndighetene oppdaget at han angivelig hadde bodd ulovlig i et område av Tonto National Forest i omtrent åtte år. Ifølge amerikanske skogmyndigheter ble det funnet en omfattende leir med flere bygninger, bålplasser og anslagsvis et halvt tonn søppel spredt utover området.

Mannen, identifisert som Mark Gatz, skal gjentatte ganger ha ignorert både advarsler og tidligere pålegg knyttet til blant annet ulovlige bål, bygging på offentlig grunn og ulovlig opphold. Da myndighetene besøkte stedet, fant de også motorolje, husholdningsartikler og store mengder søppel.

Reglene for nasjonalparker og nasjonalskoger i USA tillater vanligvis camping i maksimalt 14 dager innenfor en periode på 30 dager. Myndighetene hevder derfor at leiren utgjorde ulovlig fast opphold. Mannen ble arrestert 25. juni og senere dømt til allerede sonet straff pluss tre års prøvetid etter å ha erkjent seg skyldig i visse lovbrudd.