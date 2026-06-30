Mann saksøker luksushundhotell på grunn av konstant bjeffing

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En mann i Malibu, California, har anlagt sak mot det veletablerte Malibu Dog Hotel og krever omtrent 500 000 dollar i erstatning. Ifølge klagen er støyen fra bjeffende hunder så gjennomtrengende at den forstyrrer både hans og gjestenes mulighet til å bruke boligen normalt.

Mannen, Kamran Razavi, som bor i et hus rett overfor hundehotellet, hevder at virksomheten forårsaker gjentatte forstyrrelser og beskriver dette som et langvarig problem. Han opplyser også at han forsøkte å løse situasjonen med hundehotellet før saken havnet i retten, men uten hell.

Malibu Dog Hotel har vært i drift siden 1948 og tilbyr hundepensjonat til dyreeiere mot betaling. Hotellet har ennå ikke kommentert søksmålet offentlig, men på sosiale medier har flere brukere uttrykt sin støtte til virksomheten og foreslått å samle inn midler for å dekke kostnadene ved det juridiske forsvaret.