Mann skal angivelig ha slått en måke i hjel etter at den stjal maten hans

HQ

En mann i Cornwall mistenkes for å ha drept en måke i den britiske kystbyen ved å slå den voldsomt i bakken flere ganger. Hendelsen skal ha funnet sted tidligere i juni og utløste sterke reaksjoner blant forbipasserende.

Måken skal angivelig ha fløyet ned og stjålet mannens mat, noe som utløste et raseriutbrudd som mange filmet på video. Ifølge politiet søker de nå vitneutsagn som kan bidra til etterforskningen, samt bilder og videomateriale.

Det er foreløpig ikke kunngjort noen strafferettslige tiltale eller arrestasjoner.