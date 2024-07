Mann som sendte 39 trusselbrev til Nintendo dømt til ett års fengsel

HQ

Mellom august og november i fjor sendte 27 år gamle Kenshin Kazama fra Hitachi City i Japan 39 trusselbrev til Nintendo. Truslene, som ble sendt inn via Nintendos tilbakemeldingsskjema på nettet, inkluderte "[vær] forsiktig med arrangementer som har tilskuere til stede" og "Jeg skal få deg til å angre på at du brakte et slikt s****y spill inn i denne verden [...]" Det er imidlertid uklart hvilket spill det ble referert til i dette tilfellet.

Når det gjelder motivet, skrev den japanske nyhetsorganisasjonen NHK at dommer Hiroshi Kawakami ved Kyoto tingrett uttalte følgende "Den tiltalte ble frustrert over at han stadig tapte i nettkamper i Nintendo-spill, og begikk forbrytelsen for å lindre stresset sitt."

Å sende trusler for å lindre stress er selvfølgelig ikke en konstruktiv måte å håndtere følelsene sine på, og konsekvensene for Nintendo ble at de måtte utsette Nintendo Live 2024 og Splatoon Koshien 2023 National Finals for å ivareta alles sikkerhet. Nå har imidlertid Kazama blitt dømt, og han kommer til å sitte bak lås og slå det neste året.