Mann som spiste kyllingnuggets i berg-og-dal-bane på Cedar Point er utestengt fra Six Flags på livstid

Å spise i en berg- og dalbane, i høy hastighet og i dramatiske svinger og fall, utgjør en åpenbar fare for å sette seg i halsen. Ingen med vettet i behold ville forsøke å spise under en tur i en berg- og dalbane, så da en YouTuber la ut en video av seg selv mens han forsøkte å spise 10 kyllingnuggets i Cedar Point Millennium Force, utestengte parkkjeden ham for resten av livet.

"Sikkerhet er en hjørnestein i vår virksomhet, og vi har nulltoleranse for upassende og utrygg oppførsel", sa en talsperson fra fornøyelsesparkkjeden, via CBS. "Våre retningslinjer for sikkerhet i forlystelser forbyr strengt tatt alle løse gjenstander i forlystelsene, inkludert mat som kan utgjøre en kvelningsfare."

Videoen gikk viralt på YouTube, med hundretusener av visninger. I videoen svarte Allen Ferrell på utfordringen om å spise 10 McNuggets under en tur i Millennium Force, en av verdens høyeste, raskeste og lengste berg- og dalbaner, som når en hastighet på 149,7 km/t (93 mph) når den faller fra 94,5 meters høyde over en to kilometer lang bane. YouTuberen gjemte nuggetsene i buksene sine og spiste dem mens han dyppet i en saus som sprutet på ham og de som sto bak ham.

"Sikkerhet er et partnerskap mellom våre gjester og parken, og gjestene må følge alle skriftlige og muntlige instruksjoner for sikker kjøring. Gjester som bryter våre etiske retningslinjer er ikke velkomne i parkene våre, og denne gjesten er utestengt fra alle Six Flags' parker på livstid."

Cedar Point i Sandusky, Ohio, er en del av Six Flags-kjeden, som eier over et dusin parker i Nord-Amerika, etter en sammenslåing med Cedar Fair i 2024. Denne idioten vil aldri få lov til å gå inn i noen av disse parkene igjen.