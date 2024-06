Mann ved navn Optimus Prime arrestert for biltyveri

En 37 år gammel mann fra Texas ved navn Optimus Prime Blakely er siktet for uautorisert bruk av motorkjøretøy. Det ble ikke rapportert hvilket kjøretøy Optimus tok, men hvis historien skal lære oss noe, var det en syk rød og blå lastebil med flammer på.

Ifølge Deadline ble Prime stoppet den 4. juni etter at politiet oppdaget at han kjørte et stjålet kjøretøy. Det er ikke gitt mye mer informasjon om Optimus selv, eller forbrytelsen, men han ble tatt til Travis County fengsel og ble holdt på en $ 8000 obligasjon.

Vi er overrasket over at de fant en fengselscelle som passet til Optimus Prime, og vi er kanskje enda mer sjokkert over at politiet ville stoppe Optimus når han tydeligvis var på et annet oppdrag for å redde verden.

