Mannen, myten, legenden: Ted Lasso vender tilbake til Apple TV i august, med en trailer som nå er tilgjengelig

Selv om Apple TV har et bredt utvalg av utmerket TV, er den serien som fortsetter å være en av strømmetjenestens største og mest populære Ted Lasso, noe som er spesielt utrolig siden serien avsluttet sin tredje (og det som opprinnelig ble antatt å være den siste sesongen) i 2023. Men som med alt som har etterspørsel, kommer Ted snart tilbake.

I august i år har den etterlengtede fjerde sesongen av Ted Lasso premiere på Apple TV, der Jason Sudeikis' titulære trener gjenforenes med en rekke populære gjengangere, deriblant Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt og Jeremy Swift.

Etter at Ted forlot AFC Richmond på slutten av den tredje sesongen, vender han nå tilbake til klubben, men ikke som hovedtrener for herrelaget, men som trener for klubbens kvinnelag, som for tiden spiller i andredivisjon i den engelske fotballpyramiden.

Det offisielle handlingsreferatet legger til: "I sesong fire vender Ted tilbake til Richmond og tar på seg sin hittil største utfordring: å trene et damelag i andre divisjon. I løpet av sesongen lærer Ted og laget å hoppe før de ser, og de tar sjanser de aldri trodde de skulle ta."

Med et nytt premiss i tankene vil sesong 4 av Ted Lasso introdusere en rekke nye karakterer, alle spilt av en forsterket rollebesetning som inkluderer Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern og Grant Feely.

Når det gjelder nøyaktig når Ted Lasso kommer tilbake, vil den fjerde sesongen begynne å strømme på Apple TV 5. august, og du kan se den første teaser-traileren nedenfor.