Mannen som kjørte inn i folkemengden under paraden i Liverpool er dømt til 21 år og seks måneders fengsel

54 år gamle Paul Doyle er dømt til 21 år og seks måneders fengsel etter å ha kjørt inn i Liverpool-supportere under feiringen av Premier League 26. mai 2025. Ingen ble drept, men mer enn 130 personer ble skadet, og femti ble kjørt til sykehus. Den siste personen som forlot sykehuset, tilbrakte 35 dager på sykehus.

Med "overveldende" bevis erkjente Doyle seg skyldig i alle forbrytelsene, og dommer Andrew Menary dømte ham til 21 år og seks måneder, pluss 16 års kjøreforbud. Dommeren sa at "sinnet hadde tatt fullstendig overhånd", ettersom han fortsatte å akselerere i to minutter i en gate som var stengt for trafikk, og først stoppet da en tilskuer klarte å komme seg inn i den automatiske bilen for å tvinge girvelgeren til parkeringsmodus.

Mannen, som het Daniel Barr, ble beskrevet som en helt: "I et øyeblikk da mange forståelig nok fryktet for sin egen sikkerhet, løp han mot faren, satte seg inn i et kjøretøy i bevegelse og fikk det til å stanse, og forhindret dermed ytterligere personskade og reddet muligens liv", sa dommeren.

Påtalemyndigheten fant også ut at Doyle tidligere var dømt for vold i alderen 18 og 22 år. Doyle sa at han kjørte i panikk inn i folkemengden fordi han så noen med kniv, men politiet fant ikke noe slikt på overvåkningsopptak eller andre vitner.