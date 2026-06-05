Mannen som stoppet en av Bondi Beach-skytterne, er anklaget for vold

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I slutten av 2025 ble Australia rystet og rammet av et hardt slag da bevæpnede personer inntok den berømte Bondi Beach og åpnet ild mot folkemengden som var til stede. Totalt ble 15 mennesker drept og flere såret, og mange liv ble trolig reddet av den heroiske innsatsen til Ahmed al Ahmed, en mann som klarte å avvæpne og skyte ned en av de påståtte skytterne, noe som gjorde at han ble sett på som en helt.

Nå har det imidlertid kommet en rapport som sier at Ahmed er anklaget for vold i nære relasjoner, i tillegg til forfølgelse og trusler, spesielt mot sin far, og at hendelsen skjedde i mars 2026. Ahmed er siktet av lokale myndigheter, men han har ennå ikke blitt funnet skyldig eller dømt, ettersom personen vil møte i retten om noen uker 29. juni, hvor hans uskyld eller skyld vil bli bestemt.

Ifølge BBC News nekter Ahmed for anklagene, og sier at de "ikke er sanne i det hele tatt". Ahmeds rettssak vil finne sted i Bankstown Local Court i Sydney.

Siden skyteepisoden har Australia strammet inn våpenlovgivningen.