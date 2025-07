Manny Pacquiao trekker med Mario Barrios i sin retur til boksing i en alder av 46 år

HQ

Lørdag var en travel dag i boksing. Ikke bare vant Oleksander Usyk over Daniel Dubois foran 90 000 tilskuere på Wembley, men bokselegenden Manny Pacquiao var tilbake i ringen, vinner av alle åtte vektklasser, fra fluevekt til superweltervekt, og fortsatt innehaver av rekorden som den eldste verdensmesteren i weltervekt, da han slo Keith Thurman i en alder av 40 år i 2019.

Hans forsøk på å ta tilbake WBC-tittelen i weltervekt til mesteren Mario Barrios endte imidlertid uavgjort, der den ene dommeren ga 115-113 i Barrios' favør og den andre 114-114. Den 46 år gamle filippineren sa at det var en tett kamp og en fantastisk kamp, og nå ønsker han en omkamp.

Mange eksperter er overrasket over hvor godt Pacquiao presterte til tross for 16 års aldersforskjell, og noen mener han var i bedre form nå enn da han tapte mot Yordenis Ugas i sin forrige kamp i 2021. Hans gjenopplivede lidenskap for boksing kommer etter et mislykket forsøk på å stille som presidentkandidat i Filippinene, så han ønsker nå å fortsette i ringen, og oppfordret til og med Floyd Mayweather til å komme ut av pensjonisttilværelsen for en omkamp.