Manor Lords (Early Access)

HQ

Det er vanskelig å ikke la seg rive med av den behagelige middelaldermusikken som møter meg i hovedmenyen. Storslått kunst og fantastiske muligheter til å tilpasse opplevelsen min er premisset for Manor Lords, en middelaldersk bybygger, og det er åpenbart når du begynner å male våpenet (eller skjoldet) ditt med et rikelig utvalg av fargevalg og innstillinger. Crusader Kings 3 har et tilsvarende dypt system for dette, og utenfor det spillet har jeg sjelden sett et så omfattende system for det som i praksis bare er et ikon. Så hva er det som gjør dette unikt? Vel, utviklerne bak prosjektet har vært veldig tydelige på at det ikke kan sammenlignes med for eksempel Total War eller Cities: Skylines.

Til tross for lignende sanntidskamper, kan jeg slå fast at Manor Lords først og fremst er en bybygger, ikke ulikt Anno, Tropico, The Settlers eller Banished. Det har et veldig lavt tempo, selv for sjangeren, på godt og vondt, og akkurat som i The Settlers begynner spillet stort sett med at arbeidere transporterer ressurser fra et sted til et annet. Først blir trær felt og laget til planker, før de blir transportert av en annen arbeider for å bygge en struktur og begynne veksten av byen din. Dette er innbyggere du ikke bare ser som et nummer, men som vandrer rundt i verden, lever, eldes og dør, og dette detaljnivået gjør mye for opplevelsen.

Du kan gå deg vill i denne menyen i lang tid.

Slavic Magic har jobbet hardt med dette prosjektet, og det vises ikke bare i musikken og kunsten, men også i grafikken og spillsystemene, som er over all forventning for et indieprosjekt. Denne omsorgen smitter over på meg, for som en konsekvens av de godt utformede systemene deres bryr jeg meg om samfunnet jeg bygger i spillet. Selv om byene til slutt kan vokse til å inneholde slott og murer, er det likevel reisen dit som er viktigst. Minner skapes hele tiden, som når du bygger din første kirke eller klarer å løse sultproblemer. Akkurat som i Anno 1800 eller Dungeon Keeper kan du vandre rundt i verdenen din og se på konstruksjonene i detalj. Takket være grafikken, årstidene og dag- og nattsyklusen føles det som et ekte sted, og byene vil se annerledes ut avhengig av hva du bygger eller ber arbeiderne dine om å produsere. Du kan skape mer spesialiserte samfunn eller mer mangefasetterte samfunn. Valget er ditt.

Det er viktig å merke seg at du overtar områder for å fremme byens utvikling, ettersom mer territorium gir deg flere muligheter til å skaffe deg flere ressurser. Det er litt som systemet i Cities: Skylines, der du skaffer deg nye områder å bygge på, selv om du ikke bygger flere byer i samme område eller i samme skala som i den nevnte serien. Jeg er veldig fornøyd med presentasjonen og hvordan den bidrar til spillopplevelsen. Årstidene påvirker for eksempel innhøstingen, hva landsbyboerne dine gjør og hvordan omgivelsene ser ut, samt hvilke ressurser som er mest etterspurt. Du kan virkelig føle vårens trøst når snøen forsvinner, selv om det bare er et spill.

Å ta kontroll over deler av kartet er avgjørende for å vinne.

En annen viktig hjørnestein er brukergrensesnittet og byggemenyene. Jeg liker ikke ikonene i byggemenyen, og jeg mener at i stedet for et bilde av husene trengs det symboler for å skille bygningene fra hverandre. For øyeblikket har du fem eller flere bilder av bygninger med lignende utseende, noe som skaper unødvendig forvirring, og du må holde musepekeren over bygningene for å bruke informasjonsboksene til å se tydelig hva du vil bygge. Når det er sagt, er det enkelt å tegne soner og plassere ut byggeplassene, og å bestemme hvor mange bygninger man skal sette spaden i jorden for, eller hvilket teknologitre man skal investere i for å få flere verktøy til å skape drømmebyen.

Kampene, som har vært en viktig del av markedsføringen, er ikke et så stort aspekt av dette som man kanskje først skulle tro, ettersom det tar tid før byen vokser nok til at du kan produsere soldater av innbyggerne dine. De må ha en viss alder og være av hankjønn, og du må også produsere våpen og utstyr som rustninger. Du kan også leie leiesoldater for penger for å hjelpe til i kampene. Disse kampene foregår i sanntid i eller utenfor byene der du styrer soldater på samme måte som i Total War, om enn med litt mer avanserte verktøy, og jeg ble imponert over hvordan du sakte kan trekke tilbake troppene dine for å lokke fienden i feller. Du flytter troppekolonner, beordrer infanteri til å angripe og bueskyttere til å avfyre sine piler, og alt dette er sømløst og smidig, og det er godt presentert. Men ikke forvent at det er det som står i fokus, eller at du kan gjøre det med en gang, for det tok meg mange timer før jeg kunne kjempe og kommandere store nok hærer til å bruke intrikate strategier.

Formasjoner er nødvendig, og det samme er det å ha riktig utstyrte tropper.

Strategisk sett har du mange muligheter for å bygge opp samfunnene dine. Det minner meg mye om Anno på den måten at du før eller siden vil være i stand til å samle alle mulige ressurser som er nødvendige for å "vinne", selv om du spesialiserer deg mer på noe og selger den varen til datastyrte motstandere via handelssystemer. Det er imidlertid flere måter å komme dit og å se slutten på en kampanje, men det er her, akkurat som i nesten alle konkurrenter, at tittelens største problemer ligger. Spillet stopper nesten plutselig og uten mye av en grandios slutt. Kanskje utviklerne burde se på noe som ligner på det kommende Frostpunk 2 eller finne sine egne måter å gjøre den siste delen av spillet mer interessant.

Når det er sagt, er Manor Lords generelt sett en fantastisk sammensatt bybygger for de av dere med litt tålmodighet og interesse for historie. Det minner mer om The Settlers og Banished enn noe som SimCity, men samtidig har det kamper i visse situasjoner som kan minne om Total War, samtidig som det er noe helt for seg selv. Det skiller seg ut med nydelig musikk, en levende verden og en sjarmerende simulering av middelaldersamfunn. Jeg synes ikke det er helt perfekt, med en tydelig mangel på kart og fravær av visse spillelementer som fortsatt er under utvikling, men det er likevel et utrolig lovende spill i sin sjanger. Selv mangelen på ting å gjøre på slutten av kampanjen hindrer ikke reisen dit fra å være flott. Jeg er alltid motvillig til å anbefale å kjøpe Early Access, men Manor Lords gjør det prinsippet vanskelig å holde seg til, spesielt hvis utviklerne opprettholder lidenskapen og bygger videre på dette frem til full utgivelse, da dette kan bli et sant mesterverk i sin sjanger. Akkurat nå er det veldig bra med stort potensial.