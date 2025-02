Manor Lords har solgt over tre millioner eksemplarer

HQ

Manor Lords, strategispillet der du bygger din egen middelalderske bosetning, har nå solgt over tre millioner eksemplarer, melder spillets utgiver Hooded Horse.

Spillet viste seg å være svært populært helt fra Early Access-utgivelsen, der det solgte en million enheter som en del av lanseringshelgen. To millioner enheter fulgte raskt senere samme måned, og nå, før det har gått et år, har vi sett tre millioner solgte eksemplarer.

Det er imponerende, spesielt med tanke på at spillet fortsatt er i Early Access og kun er tilgjengelig via Steam. Andre steder i middelalderspill har vi sett Kingdom Come: Deliverance II også gjort litt av en suksess med lanseringen, og solgte en million eksemplarer på 24 timer.