Manor Lords vender tilbake med en massiv betaoppdatering

I hele 2025 har det vært ganske stille rundt Manor Lords, til tross for at Slavic Magic slapp flere oppdateringer allerede i 2024. Nå forklarer utvikler Greg Styczeń hvorfor han ikke har vært i stand til å oppdatere spillet på en god stund:

"Jeg trengte å justere visjonene med de nye designerne, og de nye programmererne som skulle lære seg kodebasen (som i utgangspunktet var en gigantisk soloutviklingsspaghetti) førte også til en rekke problemer."

Etter å ha utvidet studioet sitt til mer enn et soloprosjekt, måtte Styczeń sette nye teammedlemmer inn i den komplekse kodebasen - en prosess som tok lenger tid enn forventet.

Heldigvis har ventetiden lønnet seg. Den kommende oppdateringen, som i første omgang lanseres i en betafase, vil inneholde livskvalitetsforbedringer som manuelle portkontroller og justeringer av brukergrensesnittet. Nye spillfunksjoner inkluderer krav til vedlikehold av arbeidsplassen, nye jobber for landsbyboere, flere bygninger, nye kart og spillmoduser, og et forbedret veggplasseringssystem for tropper. Den fullstendige endringsloggen er omfattende - og kan finnes på det offisielle nettstedet.

