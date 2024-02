Manus til Percy Jackson and the Olympians sesong 2 er "i veldig god form".

HQ

Sesong 2 av Percy Jackson and the Olympians ble annonsert for bare noen dager siden, men produsent Jon Steinberg har allerede bekreftet at "det er et par manus" som allerede er under arbeid.

På Disney+-seriens panel på Television Critics Associations vinterpresseturné sa Steinberg: "De er i veldig god form. Jeg tror det er en stor oppgave å starte opp denne maskinen igjen. Det er mange tog som forlater stasjonen samtidig. Men jeg tror vi har en veldig god følelse når det gjelder kreativitet og hvordan vi skal planlegge hvordan vi skal fortelle historiene."

Når det gjelder når vi kan forvente sesong 2, avslørte Steinberg "den kommer så snart som mulig." la han til: "Vi merker alle etterspørselen og responsen fra folk som vil se mer av det vi holder på med. Men vi ønsker å gjøre det riktig og sørge for at den andre sesongen av serien lever opp til eller overgår den første."

Takk, Deadline.