Manuset til Constantine oppfølgeren er ferdig

Nesten 20 år etter lanseringen av kultklassikeren Constantine, er vi for alvor i gang med oppfølgeren. Regissør Francis Lawrence samt skuespillerne Rachel Weisz og Tilda Swinton har snakket om å vende tilbake til Constantine, sammen med mannen selv, Keanu Reeves.

HQ

Men før noen trekker i kostyme og begynner å filme, må det selvfølgelig skrives et manus, og det ser ut til at det store skrittet er tatt med Constantine 2. I en samtale med Comicbook.com sa produsent Lorenzo di Bonaventura at han ennå ikke hadde åpnet manuset, men at det ligger i innboksen hans.

"Du vet at det ligger i innboksen min akkurat nå. Men jeg er pussig nok for redd til å lese det," sa han. "Jeg vil så gjerne at den skal være bra."

Det er mulig at filmen vil bli en del av DCU-serien fra 2025 og utover, men vi må først se om manuset er bra før folk blir hentet inn til produksjonen.