Manuset til Joker: Folie à Deux ble endret flere ganger

Joker: Folie à Deux Det høres ut som om det var like vanvittig bak kulissene som stjernene vil være på lerretet, og regissør Todd Phillips gir et innblikk i de ekstremt uortodokse metodene som ble brukt i produksjonen.

Phillips avslørte at det ikke var uvanlig at deler av manuset ble revet i filler og startet helt på nytt under innspillingen.

Lady Gaga, som har sluttet seg til Phillips og Joaquin Phoenix for oppfølgeren, sa: "Vi møttes ofte i Joaquins trailer, og noen ganger rev vi bare manuset i stykker og begynte helt på nytt. Det var en veldig kul og befriende prosess."

Phillips var enig, og virket ikke frustrert. Han sa det slik "Min replikk om Joaquin er at han er tunnelen i enden av lyset. Du tenker, ok, denne scenen fungerer, la oss bare filme den, og Joaquin sier 'Nei, nei, nei, nei, la oss bare ha et raskt møte om det', og så er det tre timer senere og du skriver det om på en serviett.

"Det som er så bra med Lady Gaga, er at hun virkelig klarer seg både utenfor kamera når vi sitter i traileren og river ting fra hverandre - noe hun sannsynligvis har brukt natten før på å lære seg - men også foran kamera. Det var ingen liten bragd."

Selv om det høres manisk ut, rev de i det minste ikke ting i stykker midt under innspillingen. Vi får håpe at alt det harde arbeidet og den kreative friheten lønner seg når filmen slippes for publikum i oktober (takk, IGN).